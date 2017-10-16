Artvin’i sel aldı

Artvin’in Borçka ve Murgul ilçelerinde dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle bazı evler sular altında kaldı. Artvin Valisi Ömer Doğanay, yağışın etkili olduğu alanlarda gerekli tedbirlerin alındığını, şu ana kadar yaralanma ya da can kaybı olmadığını açıkladı.

Gün boyu etkili olan yağış nedeniyle Borçka-Murgul karayolunun 9. kilometresindeki Murgul Deresi’nin taşması sonucu yaklaşık 300 metrelik bölümü su bastı. Murgul ilçesi ile ilçeye bağlı Erenköy köyünde de bazı evler sular altında kaldı.

Borçka Kaymakamı Hasan Meşeli, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ile birlikte incelemelerde bulunan Artvin Valisi Ömer Doğanay, evi sular altında kalan ve bahçesindeki yaklaşık 40 arı kovanı sele kapılan Halime Kalyoncu’yu teselli etmeye çalıştı.

Bölgede sağanak yağışın aralıklarla devam ettiğini belirten Vali Doğanay, yağışın etkili olduğu alanlarda gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, şu ana kadar yaralanma ya da can kaybı olmadığını söyledi.

Vali Doğanay, “İlimizde etkili olan sağanak yağış özellikle Borçka ve Murgul ilçelerimizde etkili oldu. Borçka-Murgul karayolu Murgul Deresi’nin büyümesiyle birlikte yolun yaklaşık 300 metrelik bölümünü sel suları aldı. Burada ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Murgul ilçemizde ilk belirlemelere göre iki evi su bastı. Bazı mahallerde enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu elektrik verilemiyor. Borçka ilçemizde ise Deviskel Deresin’de su seviyesi oldukça yükseldi. Artvin-Borçka karayolu üzerinde yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düşüyor. Yağış nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can itibarıyla yok. Sadece maddi hasar meydana geldi. Yağıştan etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız. Yağışın etkili olduğu alanlarda tedbirlerimizi aldık” dedi.

Vali Doğanay, Borçka ilçesinde metrekareye 67 kilogram, Murgul ilçesinde 52 kilogram, Arhavi’de 45 kilogram, Hopa ilçesinde 36, il merkezinde ise 23 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.

Öte yandan Vali Doğanay bölgeye gittiği sırada Artvin-Borçka karayolunda yamaçtan kopan kaya parçaları aracına isabet etti. Araçta hafif maddi hasar meydana geldi.

Yağıştan etkilenen bölgelerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hasar tespit çalışması başlatıldı. Yağışın aralıklarla devam ettiği Borçka ve Murgul ilçelerinde vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.