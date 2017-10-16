Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
106474
ALTIN
151.868
DOLAR
3.6440
STERLİN
4.8325
EURO
4.3033

Artvin’i sel aldı

Artvin’in Borçka ve Murgul ilçelerinde dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle bazı evler sular altında kaldı. Artvin Valisi Ömer Doğanay, yağışın etkili olduğu alanlarda gerekli tedbirlerin alındığını, şu ana kadar yaralanma ya da can kaybı olmadığını açıkladı.

16 Ekim 2017 Pazartesi 20:00
11 Okunma
Artvin’i sel aldı

Artvin’in Borçka ve Murgul ilçelerinde dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle bazı evler sular altında kaldı. Artvin Valisi Ömer Doğanay, yağışın etkili olduğu alanlarda gerekli tedbirlerin alındığını, şu ana kadar yaralanma ya da can kaybı olmadığını açıkladı.

Gün boyu etkili olan yağış nedeniyle Borçka-Murgul karayolunun 9. kilometresindeki Murgul Deresi’nin taşması sonucu yaklaşık 300 metrelik bölümü su bastı. Murgul ilçesi ile ilçeye bağlı Erenköy köyünde de bazı evler sular altında kaldı.

Borçka Kaymakamı Hasan Meşeli, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ile birlikte incelemelerde bulunan Artvin Valisi Ömer Doğanay, evi sular altında kalan ve bahçesindeki yaklaşık 40 arı kovanı sele kapılan Halime Kalyoncu’yu teselli etmeye çalıştı.

Bölgede sağanak yağışın aralıklarla devam ettiğini belirten Vali Doğanay, yağışın etkili olduğu alanlarda gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, şu ana kadar yaralanma ya da can kaybı olmadığını söyledi.

Vali Doğanay, “İlimizde etkili olan sağanak yağış özellikle Borçka ve Murgul ilçelerimizde etkili oldu. Borçka-Murgul karayolu Murgul Deresi’nin büyümesiyle birlikte yolun yaklaşık 300 metrelik bölümünü sel suları aldı. Burada ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Murgul ilçemizde ilk belirlemelere göre iki evi su bastı. Bazı mahallerde enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu elektrik verilemiyor. Borçka ilçemizde ise Deviskel Deresin’de su seviyesi oldukça yükseldi. Artvin-Borçka karayolu üzerinde yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düşüyor. Yağış nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can itibarıyla yok. Sadece maddi hasar meydana geldi. Yağıştan etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız. Yağışın etkili olduğu alanlarda tedbirlerimizi aldık” dedi.

Vali Doğanay, Borçka ilçesinde metrekareye 67 kilogram, Murgul ilçesinde 52 kilogram, Arhavi’de 45 kilogram, Hopa ilçesinde 36, il merkezinde ise 23 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.

Öte yandan Vali Doğanay bölgeye gittiği sırada Artvin-Borçka karayolunda yamaçtan kopan kaya parçaları aracına isabet etti. Araçta hafif maddi hasar meydana geldi.

Yağıştan etkilenen bölgelerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hasar tespit çalışması başlatıldı. Yağışın aralıklarla devam ettiği Borçka ve Murgul ilçelerinde vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

İHA

Son Güncelleme: 16.10.2017 21:16
Anahtar Kelimeler:
ArtvinSelYağmurBorçka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim