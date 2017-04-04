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Asabi yolcu şoförü yumrukladı

İstanbul'da bir halk otobüsü şoförü, kartındaki yetersiz bakiye nedeniyle tartıştığı yolcunun saldırısına uğradı.

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Asabi yolcu şoförü yumrukladı
İstanbul'da bir halk otobüsü şoförü, kartındaki yetersiz bakiye nedeniyle tartıştığı yolcunun saldırısına uğradı. Kavgayı ayırmaya çalışanlara da saldıran yolcu, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay, Taksim-Başakşehir hattında çalışan özel halk otobüsünde 16 Mart günü yaşandı. Otobüs şoförü Sıddık G. duraktan yolcu aldı. Kartında yetersiz bakiyesi bulunan bir yolcu, şoföre para vermek istedi. Şoför Sıddık G. yolcuya para kabul edilmediğini, bir sonraki durakta karta yükleme yaparak ödeme yapabileceğini söyledi. Sinirlenen yolcu, birden şoföre saldırmaya başladı. Birbirini ardında yumruk vurmaya başlayan yolcu, adeta çıldırdı. Saldırganı uzaklaştırmaya çalışan diğer yolcular da yumruklardan nasibini aldı. Şoför ve yolcuların şikayetçi olduğu zanlı, kaçarak uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İHA
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