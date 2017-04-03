Asansör boşluğunda can pazarı

Sancaktepe 'de inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen bir adam, 1 buçuk metrelik suyun içerisinde saatlerce mahsur kaldı. Ölümle burun buruna gelen adamın imdat çığlıklarını duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Suya batılı halde olan adam, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılırken, yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Sancaktepe Yenidoğan Atatürk Caddesi üzerinde inşaat halindeki 3 katlı bir binada yaşandı. İddiaya göre, Sabahattin Keleş (40) akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle binaya çıktı. Binada bir süre vakit geçiren Keleş, karanlık olması nedeniyle dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metreden binanın asansör boşluğuna düştü. Düşme sonucu Keleş yaralanarak, boşluktaki 1 buçuk metrelik suya battı.

İmdat çığlıklarını duyanlar yardımına koştu

Şahıs kendi çabalarıyla kurtulamaması üzerine imdat çığlığı atmaya başladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar koşarak binaya geldi. Asansör boşluğunda birinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Yenidoğan İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı.

Önce ip attılar sonra merdiven indirdiler