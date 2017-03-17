Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Asansör kazası öldürüyordu

Konya’nın Kulu ilçesinde yük asansörünün kopması sonucu 1 kişi yaralandı. İş yerinde çalışan A.K. (22) çalıştığı iş yerinin zemin katında yük indirme, çıkartma yaptığı sırada asansörün bağlantı halatı koptu.

Bu haber kez okundu.

Asansör kazası öldürüyordu
Konya’nın Kulu ilçesinde yük asansörünün kopması sonucu 1 kişi yaralandı. İş yerinde çalışan A.K. (22) çalıştığı iş yerinin zemin katında yük indirme, çıkartma yaptığı sırada asansörün bağlantı halatı koptu. Kopma sonucu A.K'nin ayağı duvarla asansör arasındaki boşluğa sıkışarak yaralandı. Telefonla yardım isteyen A.K'yi kurtarmaya gelenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı genç, olay yeri ve kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Konya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100