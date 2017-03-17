Konya’nın Kulu ilçesinde yük asansörünün kopması sonucu 1 kişi yaralandı. İş yerinde çalışan A.K. (22) çalıştığı iş yerinin zemin katında yük indirme, çıkartma yaptığı sırada asansörün bağlantı halatı koptu. Kopma sonucu A.K'nin ayağı duvarla asansör arasındaki boşluğa sıkışarak yaralandı. Telefonla yardım isteyen A.K'yi kurtarmaya gelenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı genç, olay yeri ve kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Asansör kazası öldürüyordu
Konya’nın Kulu ilçesinde yük asansörünün kopması sonucu 1 kişi yaralandı. İş yerinde çalışan A.K. (22) çalıştığı iş yerinin zemin katında yük indirme, çıkartma yaptığı sırada asansörün bağlantı halatı koptu.
17 Mart 2017 Cuma 15:49
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