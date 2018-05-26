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Asansör yere çakıldı

Bakırköy’de 7 katlı binanın otoparkına malzeme taşıyan işçilerin bulunduğu asansör metrelerce yüksekten yere çakıldı, 4 işçi yaralandı

26 Mayıs 2018 Cumartesi 17:34
Asansör yere çakıldı

Olay, Bakırköy İncirli Caddesi'nde bulunan kaba inşaatı bitmiş 7 katlı binanın asansöründe meydana geldi. Kaba inşaatı bitmiş 7 katlı binanın otoparkına inen yük asansörü ile işçiler malzeme taşıyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı asansör, yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine çakıldı.

Sesi duyan çevredeki vatandaşlar işçilerin yardımına koşarak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçileri bulunduğu yerden çıkararak ambulanslara yerleştirdi. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan işçiler, çevredeki hastanelere sevk edildi. İşçilerin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, olayla ilgili incelemeler başlatıldı.

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