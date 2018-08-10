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Asfalt şantiyesinde feci ölüm

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir asfalt şantiyesindeki kaynar iki kazanın arasına düşen bir işçi olay yerinde hayatını kaybetti

10 Ağustos 2018 Cuma 17:15
Asfalt şantiyesinde feci ölüm

Olay, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait asfalt şantiyesinde meydana geldi. Özel bir firmada çalışan tanker sürücüsü Ahmet Bahşi, yüklü asfaltı şantiyeye getirdi.

Bahşi, tankerdeki asfaltı hortumla boşaltmaya çalışırken dengesini kaybedip kaynar olan iki kazanın arasına düştü. Bahşi'nin düştüğünü gören işçiler durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler kısa sürede geldi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tanker sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarmak için uzun uğraş verdi. Bağlanan halatla bulunduğu yerden çıkarılan Bahşi'nin vücudunda derin yanıklar oluştuğu görüldü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz tanker sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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