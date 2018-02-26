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Asgari ücretlinin hesabından milyonlar çıktı

Adana merkezli 9 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 109 kişiden 66’sı adliyeye sevk edildi. Hesabında 1 milyon Euro çıkan bir zanlıya çetenin asgari ücret üzerinden maaş verdiği ortaya çıktı

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:45
Asgari ücretlinin hesabından milyonlar çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana merkezli İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Antalya, Diyarbakır, Mardin ve Tokat’ta yasa dışı bahis çetesi olduğunu tespit etti. Polis söz konusu çeteyi tam 2.5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

Gerekli delillerin toplanmasının ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda 13 Şubat’ta Adana 9 ilde bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda daha önceden belirlenen 138 adrese, şok baskınlar gerçekleştirildi. Çete lideri S.A.’nın eşi Y.A. ile çetenin ‘kara kutusu’ S.K.’nın da aralarında bulunduğu 26’sı kadın 109 kişi gözaltına alındı.

Asgari ücretle geçimini sağlıyor

Polisin yaptığı çalışmada yeni bilgiler de ortaya çıktı. Buna göre, yasa dışı bahis çetesinin, para transferi için Mehmet Fatih K.’ya medikal ve elektronik alanında faaliyet gösteren bir şirket kurdurttu. Şirketin değeri milyonlarca lirayla ifade edilirken, zanlının bankadaki hesabından da tam bir milyon Euro tespit edildi.  Polis, söz konusu parayı bloke ettirirken, hesap üzerinden yapılan para transferleri de mercek altına alındı.

Kağıt üzerinde milyoner olarak gözüken Mehmet Fatih K.’nın, gerçekte hiçte öyle olmadığı ortaya çıktı. Milyonlarca liralık şirketi ve hesabındaki bir milyon Euro’ya rağmen zanlının tek gelirinin, çetenin şirket kurması karşılığında kendisine her ay düzenli olarak verdiği ‘asgari ücret’ olduğu belirlendi. Buna göre Mehmet Fatih K.’nın, çeteden aylık bin 600 lira maaş aldığı, bununla ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi.
İHA

Son Güncelleme: 26.02.2018 16:48
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