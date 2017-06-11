Aşırı hız kazaya sebep oldu

Olay önceki gece merkez Nilüfer ilçesine bağlı İzmir yolu Özlüce Mahallesi girişinde meydana geldi. Aşırı süratli giden bir araç makas atmak istediği sırada önce bir araca daha sonra kaldırıma ve üst geçit ayağına çarparak takla attı.



Fırat K.(28) idaresindeki 16 SKK plakalı araç İzmir yolu üzerinde yüksek hızla giderken hatalı sollama yapmayı deneyerek makas atmaya çalıştı, o esnada araç kontrolden çıkarak önce M.A. idaresindeki 16 NMP plakalı araca daha sonra yol kenarında bulunan üst geçidin merdivenine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak durdu. Arkadan gelen N.K. yönetimindeki 16 JRD plakalı araç da kazaya karıştı. Takla atan otomobilin motor parçaları farklı yerlerde bulundu.



Kaza sonucu araçlarda bulunan üçü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Aziz D.(27) olay yerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumunun kritik olduğu öğrenildi. Diğer araçlarda bulunan Simar A(14), Ece Ahsen A.(8) ve Kadir A.(4) yaralandı. Olay yerine gelen bir başka ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.