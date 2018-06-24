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Aşırı hızın sonu felaket

Düzce'de otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada anne baba yaşamını yitirdi, 2 ve 6 yaşındaki çocukları yaralandı. Görgü tanıkları, otomobilin son hızla geldiğini, fren bile yapmadığını söyledi

24 Haziran 2018 Pazar 17:55
Aşırı hızın sonu felaket

Düzce'de otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada karı-koca hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı. Düzce'den Karadeniz Ereğlisi'ne gitmekte olan Mustafa Tümen (55) idaresindeki 67 LJ 313 plakalı otomobil öğle saatlerinde, D-655 Zonguldak-Düzce Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Döngelli mevkiinde, Sinan Cumhur'a ait park halindeki 81 KJ 305 plakalı tıra çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Mustafa ve eşi Elif Tümen'i (50) bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan çiftin çocukları Ömer (2) ile Zeynep (6) Tümen ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ölen çiftin cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle yolun Düzce istikameti yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı. Kazada tıra saplanan araç, Akçakoca itfaiye ekipleri tarafından vinç vasıtasıyla çıkarıldı. Görgü tanıkları, otomobilin son hızla geldiğini, fren bile yapmadığını söylediler.

  

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