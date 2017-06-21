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Aşırı hızın sonu yine ölüm 3 ÖLÜ 5 YARALI

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet, başka bir kazaya karıştığı için yolda park halinde bulunan TIR'a çarpıp yan yattı. Kaza öncesinde tarım işçilerinin şoförü sürekli yavaş gitmesi yönünde uyardığı, kazanın aşırı hız ve dikkatsizlikten dolayı meydana geldiği iddia edildi

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Aşırı hızın sonu yine ölüm 3 ÖLÜ 5 YARALI


Mersin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet, başka bir kazaya karıştığı için yolda park halinde bulunan tıra çarpıp, yan yattı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza öncesinde tarım işçilerinin şoförü sürekli yavaş gitmesi yönünde uyardığı, kazanın aşırı hız ve dikkatsizlikten dolayı meydana geldiği iddia edildi. 
Kaza, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 B 8574 plakalı tır, D-400 karayolu Tarsus-Mersin istikameti Adanalıoğlu Mahallesi kavşağında, önünde seyir halinde olan ve plakası tespit edilemeyen otomobile çarptı. Kaza nedeniyle tırın ön bölümünde hasar oluşurken, otomobil olay yerinden ayrıldı. Tırın şoförü de olay yerinde durup iş yerini aradı. Bu sırada aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 TL 014 plakalı kasasında tarım işçileri bulunan kamyonet, kaza nedeniyle yolda park halinde olan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin kasasında bulunan 10 işçi savruldu. Kazada Dilek (17), Hasan Arslan ve Hüsna Ay hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla kentin çeşitli hastanelerine kaldırıldı. Kaza öncesinde tarım işçilerinin şoförü sürekli yavaş gitmesi yönünde uyardığı, kazanın aşırı hız ve dikkatsizlikten dolayı meydana geldiği iddia edildi. Tır ve kamyonet sürücüleri, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken D-400 karayolu Tarsus-Mersin istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yolu temizlenmesi ve araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. İHA
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