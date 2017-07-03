Aşırı sürat ikizleri ayırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi ise yaralandı. Yaralananlar arasında ölen gencin ikiz kardeşinin de bulunduğu belirtildi. Bitez Mahallesinde meydana gelen trafik kazsında 30 yaşındaki Ali Osman Konduz, STA LI 64 Almanya plakalı lüks otomobiliyle Bitez Kavşağına hızlı girmesi sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmaya başladı. 4 takla atan otomobil istinat duvarını kırdıktan sonra ters şekilde durabildi. Gece meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan şoför hariç diğer üç kişi otomobilin üstü açık olması nedeniyle çevreye savruldu. Kazada Sürücü Konduz başta olmak üzere, 16 yaşındaki Oğuzhan Önel ve İkiz kardeş oldukları öğrenilen Batuhan Tanışan ağır şekilde yaralanırken, Doğukan Tanışan (16) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Önel’i Bodrum Devlet Hastanesine, Konduz ve ikiz kardeşlerden Batuhan’ı özle hastanelere sevk edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ekibi ve Muğla 911 ekipleri geldi. Trafik polisleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemi alarak otomobillere kontrollü geçişini sağladı. Olay yeri inceleme ekipler ve Cumhuriyet Savcısı, kaza mahalline gelerek incelemelerde bulundu. Kaza sonrasından Bodrum Devlet hastanesi morguna kaldırılan Doğukan Tanışan kesin ölüm belli olması için Muğla Adli tıp kurumuna gönderildi.

Sürücü Konduz ile yeni tanışmışlar