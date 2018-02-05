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Aşırı yağıştan bina çöktü

Şişli’de iki katlı ev aşırı yağıştan dolayı çöktü

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:20
Aşırı yağıştan bina çöktü

Olay, Şişli Bozkurt Mahallesi Kınalı Keklik Sokağında meydana geldi. Aşırı yağıştan dolayı iki katlı ev çöktü.Çökme sırasında evde bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri de evi kontrol etti. Araç geçişine izin verilmezken evin kalan geri kısmının yıkılacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
ŞişliEvYağış
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