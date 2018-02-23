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Aşırı yüklü TIR devrildi

Esenyurt'ta aşırı yüklü TIR sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak devrildi

23 Şubat 2018 Cuma 17:42
Aşırı yüklü TIR devrildi

Kaza nedeniyle hurdalar yola dökülürken, trafikte de uzun araç kuyrukları oluştu. Olay, Esenyurt Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İçi hurda dolu 34 KDN 68 plakalı TIR sürücüsü iddiaya göre aşırı yüklü olması nedeniyle virajı  alamayarak yola devrildi.

Devrilmenin etkisi ile TIR'ın içinde bulunan hurda eşyalar yola döküldü. Kazadan şoför yara almadan kurtulurken, olay yerine polis ekipleri ve çekici sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun tek şeridini trafiğe kapatırken, çekici de tırı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışamalar sonunda tır yoldan kaldırılırken, Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTIRHakimiyet
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