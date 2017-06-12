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Asit yüklü TIR devrildi

Bursa'nın İznik ilçesinde asit yüklü tır devrildi. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

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Asit yüklü TIR devrildi
Bursa'nın İznik ilçesinde asit yüklü tır devrildi. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Kaza, önceki akşam saatlerinde meydana geldi. İznik'ten Adapazar'ı istikametine giden M.A. (43) idaresindeki asit yüklü 31 AJ 554 plakalı tır, 22. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına yan yattı. Kazada sürücü M.A. hafif yaralandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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