Asker firarisi genç ölü bulundu İzmir'in Bornova ilçesinde, yol kenarında asker firarisi olduğu öğrenilen 20 yaşındaki bir gencin cesedi bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde, yol kenarında asker firarisi olduğu öğrenilen 20 yaşındaki bir gencin cesedi bulundu. Olay, Meriç Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Van'ın Erciş ilçesindeki 108'inci Topçu Alayı'nda askerlik görevini yapan ve çıktığı izinden dönmediği için firari durumda olan N.U., gece saatlerinde kaldırımda yürürken henüz bilinmeyen bir sebeple fenalaşarak yere yığıldı. Yol kenarında park halindeki araçlar nedeniyle genci fark eden olmadı. Sabah işe gitmek için yola çıkan bir vatandaş, yerde hareketsiz halde yatan bir erkek cesedi görünce, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. N.U.'nun öldüğünü duyan dedesi ise olay yerine geldiğinde büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan, N.U.'nun cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.