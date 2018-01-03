Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116052
ALTIN
160.037
DOLAR
3.7660
STERLİN
5.1149
EURO
4.5302

Asker organik beslenecek

Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca iş birliği protokolü Milli Savunma Bakanlığı Özalp Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, törende yaptığı konuşmada, "Bu son derece önemli bir olay" dedi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:22
15 Okunma
Asker organik beslenecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, törende yaptığı konuşmada, ilk defa organik ürün uygulamasını Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu dönem başlatacaklarına işaret ederek, "Bu uygulama pilot uygulama olacak. Süt ve yumurtadan başlıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklerimiz tarafından tüketilmek üzere ilk defa bu sene, 200 bin litre organik süt ve bir milyon 650 bin organik yumurta tedarik edeceğiz" dedi.

TSK'ye en kaliteli gıda, yiyecek ve benzeri tedarik ürünlerinin sağlanması ve bunların Mehmetçik'in önüne ulaştırılmasını amaçladıklarını dile getiren Canikli, "Bu son derece önemli bir olay ve bizim de görevimiz. Bunu sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 04.01.2018 04:33
Anahtar Kelimeler:
OrganikTSKAsker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bank Asya'nın 49 hissedarlarına gözaltı
Bank Asya'nın 49 hissedarlarına gözaltı
İş davalarında arabuluculuk zaman kaybı
İş davalarında arabuluculuk zaman kaybı
HDP'li Tuğluk'a 1 yıl 6 ay hapis
HDP'li Tuğluk'a 1 yıl 6 ay hapis
Kıraathanede silahlı çatışma
Kıraathanede silahlı çatışma
Selfie çekmek isterken boğuluyordu 
Selfie çekmek isterken boğuluyordu 
Yılbaşında 215 kişi gözaltına alındı
Yılbaşında 215 kişi gözaltına alındı
Ahşap bina alev alev yandı 
Ahşap bina alev alev yandı 
Bursa polisi baronlara göz açtırmadı 
Bursa polisi baronlara göz açtırmadı 
Kaza İstanbul trafiğini felç etti
Kaza İstanbul trafiğini felç etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim