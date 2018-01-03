Asker organik beslenecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, törende yaptığı konuşmada, ilk defa organik ürün uygulamasını Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu dönem başlatacaklarına işaret ederek, "Bu uygulama pilot uygulama olacak. Süt ve yumurtadan başlıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklerimiz tarafından tüketilmek üzere ilk defa bu sene, 200 bin litre organik süt ve bir milyon 650 bin organik yumurta tedarik edeceğiz" dedi.

TSK'ye en kaliteli gıda, yiyecek ve benzeri tedarik ürünlerinin sağlanması ve bunların Mehmetçik'in önüne ulaştırılmasını amaçladıklarını dile getiren Canikli, "Bu son derece önemli bir olay ve bizim de görevimiz. Bunu sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

AA