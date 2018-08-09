Asker uğurlamada maganda dehşeti

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Askere giden arkadaşlarını uğurlamak isteyen grup, akşam saatlerinde konvoy halinde gezmeye başladı.

Caddede korna çalarak dolaşan konvoy içerisindeki bazı magandalar çevrede bulunan vatandaşlara ve çocuklara aldırış etmeden havaya ateş etmeye başladı. Mermilerin havada uçuştuğu o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kameralara yansıyan görüntülerde birçok kişi eğlendiği sırada magandalar silahlarını çıkararak havya ateş açmaya başlıyor. Art arda havaya ateş açan magandalar daha sonra konvoyla birlikte gözden kayboluyor.