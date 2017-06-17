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Askerlerin hepsi taburcu oldu

Manisa’da önceki akşam saatlerinde besin zehirlenmesi şüphesiyle devlet hastanelerine kaldırılan 69 askerin tamamı taburcu olarak birliklerine teslim oldu

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Askerlerin hepsi taburcu oldu
Manisa Valiliği, dün sabah saatlerinde Merkezefendi Devlet Hastanesinden 47, Manisa Devlet Hastanesinden de 11 olmak üzere toplam 58 askerin taburcu olduğunu geri kalan 11 askerin de öğle saatlerinde taburcu olduğunu bildirdi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Haziran gecesi Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 69 Mehmetçiğimizin mide bulantısı ve kusma şikayeti ile devlet hastanelerimize sevki ve yatarak tedaviye alınmaları sonrasında bu sabah saat 08.30 itibari ile Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanemizdeki 47 Mehmetçiğimizin, Manisa Devlet Hastanemizdeki 11 Mehmetçiğimizin taburcu olmalarının ardından Manisa Devlet Hastanemizde müşahede altında tutulan diğer 11 Mehmetçiğimizin tümü saat 13.30 itibariyle salahen taburcu olarak birliklerine katılmışlardır" denildi. İHA
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