Astsubay evinde ölü bulundu

Erzincan 'da 3. Ordu Komutanlığında görevli Astsubay Recep Y. (26) evinde beylik tabancasıyla vurulmuş halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi 252. Sokakta ki bir apartman dairesinde meydana geldi. 4 yıldır Erzincan 3. Ordu Komutanlığında görev yapan Astsubay Recep Y., evinde arkadaşı tarafından ölü olarak bulundu. Ev arkadaşı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine sevk edilen ekipler inceleme yaptı. Astsubay Recep Y.'nin cesedi otopsi için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.