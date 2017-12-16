Ataşehir'de Başkan Vekili CHP’li oldu

Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin 8 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi, Başkan Vekili seçimi için toplandı.

Seçimde, CHP Grubu'nun adayı İlhami Yılmaz ile AK Parti Grubu'nun adayı Mustafa Cavit Arzık aday oldu. Seçimin ilk iki turunda 3'te 2 çoğunluk sağlanamayınca salt çoğunluk aranan üçüncü tura geçildi.

Bu turda CHP'li İlhami Yılmaz 22 oy, AK Parti'li Mustafa Cavit Arzık 15 oy aldı. Böylece CHP Grubu adayı İlhami Yılmaz, Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu.

1953'te Malatya'da doğan İlhami Yılmaz, 2009'dan itibaren de iki dönem Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Başkanvekilliği yapmıştı.

HABER MERKEZİ