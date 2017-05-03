Atatürk: ‘Ben cihat Müslümanıyım’

ERSAN İLTER - BURAK KARATAŞOĞLU / ANKARA
İcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesi’nde düzenlenen gençlik seminerleri farklı konu ve konuklarla hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta üniversite öğrencilerinin verdiği seminerde “Millî Mücadele Dönemi’nde Atatürk” konusu büyük bir dikkatle takip edildi.
Samsun’da yanan meşale
İlk konuşmacı olan Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ramazan Gümüş; “Atatürk Millî Mücadelenin meşalesini 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakmış ve Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Milleti birlik, beraberlik ve tam bağımsızlık anlayışıyla toplamış ve düşmanlara karşı asla boyun eğmemiştir. Havza ve Amasya’da yayımlanan genelgelerle vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne dikkat çekerek millî bir savunmanın, millî birlik ve beraberliğin gerekliliğine dikkat çekmiştir. Ayrıca Atatürk ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ilkesiyle yol almanın önemi de vurgulanmıştır.” dedi.
Tarih yazan Atatürk
Bir diğer konuşmacı olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmet Haydar İlik şunları dile getirdi; “Millî Mücadele Dönemi’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok büyük işler başarmıştır. Örneğin Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarihlerde Anadolu’da işgaller ve zulümler yaşanıyordu. Vatanın ve milletin bütünlüğü tehlikedeydi. Yaşanan işgal dolu bu günlerde Atatürk Türk Milleti’nin tam bağımsızlığı ve işgallerden kurtulması için Erzurum’da, Sivas’ta kongreler düzenlemiş ve tarihe destan yazan bir bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Erzurum Kongresi’nde alınan “Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz” kararı, Sivas Kongresi’nde kesin olarak reddedilen “manda ve himaye” kararı, milletin bağımsızlık aşkını perçinleyerek gücüne güç katmıştır.” dedi.
Atatürk’ün gücünün sırrı!
Son konuşmacı olarak söz alan Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Ünal Kurtoğlu da şunları dile getirdi; “Arkadaşlarımızın bahsettiği üzere Atatürk çok büyük bir liderdir. Vatanın ve milletin bağımsızlığını sağlaması, yıkılan bir devletten yeni bir devlet kurması, kazandığı zaferler, yaptığı yenilikler şüphesiz O’nun hakkında esrarı çözülemeyen bir durum yaratmıştır; Atatürk bunları nasıl yaptı, nasıl başardı? Bu sorunun cevabını vererek Atatürk’ü bize hakkıyla tanıtan tek bir isim vardır o da Hoca Atatürk Prof. Dr. Haydar Baş’ tır. “Atatürk ana ve baba tarafından Peygamber soyundandır, yedi yaşında Kur’an-ı Kerîm’i hatmetmiş, sekiz yaşında ise hafız olmuştur. Atatürk’ün annesi Molla Zübeyde ibadet ehli bir insandır, İmam Ali soyundandır, babası Ali Rıza Efendi ise Ehl-i Beyt İmamlarının sekizincisi olan İmam Ali Rıza’nın ismini taşımaktadır ve O’da Peygamber soyundandır. Atatürk kan ter içinde kalana dek Allah’ı zikreden, “Ben cihat Müslümanıyım” diyen bir liderdir” diyerek Atatürk’ün gücündeki sır perdesini aralayan Prof. Dr. Haydar Baş olmuştur. Ayrıca şunu da vurgulamak çok anlamlıdır ki, Çin “Atatürk bütün Asya Kıtası’nın Atasıdır” demiştir. Bugün de Millî Ekonomi Modeli’ni hayata geçiren 4 milyarlık nüfusa sahip Rusya ve Çin’in başını çektiği BRICS ülkeleri, Prof. Dr. Haydar BAŞ için aynı şeyi dile getirmektedirler.” dedi.