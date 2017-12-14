Atatürk büstüne çirkin saldırı

Bir süre önce Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'ndeki Cumhuriyet ve Kanuni ortaokullarında bahçede bulunan Atatürk büstüne tabanca ile ateş açıldı.

Olay yerine terör ekipleri sevk edilerek zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis yaptığı çalışma sonucunda büste ateş açan kişinin 2 ay önce adam yaralama suçundan cezaevinden çıkan Ali B. olduğunu tespit etti. Y

apılan çalışma sonucunda Ali B. Meydan Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde yakalandı. Zanlı emniyetteki sorgusunda kafasının iyi olduğunu, bu yüzden ne yaptığını hatırlamadığını, rastgele ateş açtığını söylediği öğrenildi. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İHA