Atatürk’ten neden rahatsızlar?

İcmal Gençlik Derneği tarafından Afyon’da düzenlenen geleneksel yaz kampındaki oturumda, Atatürk hakkında geçmişte ve günümüzde her türlü fitne dedikodu, iftira atıldığını söyleyen BTP Trabzon İl Başkanı Nihat Hekimoğlu, Atatürk’ten rahatsız olanların neden rahatsız olduklarını ve bunların kimler olduğunu açıkladı.

Nihat Hekimoğlu’nun bu çarpıcı konuşmasını siz Yeni Mesaj okurlarının dikkatine sunuyoruz:

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu büyük önderimiz Gazi M. Kemal Atatürk hakkında geçmişte ve günümüzde her türlü fitne dedikodu, iftira atıldı, atılıyor.

Bu konuşmamızda bunun nedenleri üzerinde duracağız;

Atatürk’e karşı olanlar neden karşılar?

Atatürk’ten rahatız olanlar neden rahatsızlar ve kim bunlar?

Sebep mi arıyorsunuz alın size sebep!

1. Çünkü Atatürk yıkılmış bir imparatorluktan kurtuluş savaşı vererek şanlı TÜRK bayrağımız altında namusumuzla, şerefimizle yaşayacağımız bir devlet kurdu ve düşmanı 9 EYLÜL’de İZMİR’de denize döktü.

Bundan dolayı Atatürk’ün İzmir’de dedelerini denize döktüğü YUNAN ve İNGİLİZ’lerin bugün yaşayan torunları çok rahatsız.

2. Tek kişinin idaresini yani saltanatını yıktı ve yerine halk idaresi olan CUMHURİYETİ kurdu.

Bu arada Atatürk Osmanlı’yı yıktı diyenler neden Osmanlı için SELÇUKLU’yu yıktı demiyorlar.

Bundan dolayı SALTANAT’tan nemalananlar Atatürk’ten çok rahatsız.

3. DAVİD ROCKEFELLER: “Atatürk yüzünden İSRAİL YAHUDİ devleti projemiz 50 yıl geçikti.”

Atatürk yaşasaydı İSRAİL DEVLETİ olmazdı. Atatürk yaşasaydı Katar’a değil Gazze’ye asker yollardı.

Bundan dolayı YAHUDİLER Atatürk’ten çok rahatsız.

4. MASON localarını kapattı.

Bundan dolayı MASONLAR Atatürk’e karşılar.

5. Bursa’da 2 kız çocuğu Hıristiyan oldu diye Amerikan kolejini kapattı.

Bundan dolayı MİSYONERLER Atatürk’ten çok rahatsız.

6. Nüfus mübadelesi ile Anadolu’daki Hıristiyan Rumları gönderdi, Müslüman Türkleri geri aldı. (İstanbul’da, İzmir’de, Trabzon’da vs. yaşayan Rumlar gönderildi ağırlıklı Batı Trakya’da yaşayan Türkler Anadolu’ya geldi.)

Bundan dolayı bunların çocukları, torunları Atatürk’ten çok rahatsız.

7. Sevr anlaşması sonrası Rize’de Potamya Rum Devleti kuruldu. Atatürk bu devleti ortadan kaldırdı. Bu ihaneti yapanları cezalandırdı.

Bundan dolayı İşte bunların torunları Atatürk’e karşılar.

8. Madenler millileştirildi.

Bundan dolayı büyük rant kaybedenler Atatürk’ten çok rahatsız.

9. Kapitülasyonlar kaldırıldı.

Bundan dolayı kapitülasyondan rant sağlayanlar Atatürk’e karşılar.

10. Pek çok liman, demiryolu ve elektrik şirketleri yabancılardan satın alınarak millileştirildi.

Örneğin; İzmir Haydarpaşa, İstanbul limanları, Bursa Mudanya Demiryolu, İzmir-Aydın Demiryolu ve Samsun-Çarşamba Demiryolu.

Bundan dolayı bunların eski sahipleri çok rahatsız.

11. Lozan Antlaşması’nı yaptı. Lozan’da azınlık tarifini değiştirdi. Bizi millet yaptı. Türk-Kürt bir ve beraber oldu. Üniter bir devlet yapısına kavuştuk.

“T.C. devletini kuran Anadolu halkına Türk milleti denir.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” dedi.

Bundan dolayı Kürdistan isteyen İngilizler ve Türkiye’yi bölmek isteyenler çok rahatsız.

12. Atatürk yaptığı bütün savaşları kazanmış bir komutandır.

Bundan dolayı savaşta yendiği düşmanlarının torunları Atatürk’ten rahatsızdır.

13. En mühimi Atatürk’ün soyu tertemiz EHL-i BEYT soyudur.

Bundan dolayı EHL-İ BEYT düşmanları, Muaviye ve Yezid yanlılarının torunları çok rahatsız.

Peki, ya Müslüman Türk Milleti; Bizler!

Biz neden Atatürk’e karşı değiliz, neden Atatürk’ten rahatsız değiliz aksine onu seviyoruz ve ona şükran ve minnet duyuyoruz.

1. Çünkü bizim üzerinde yaşadığımız vatanımızı kurtardı.

2. Bizi tekrar Müslüman Türk yaptı.

3. Atatürk Ehl-i Beyt soyundandır ve Ehl-i Beyt’i sevmek farzdır.

Nihayetinde; bir nokta daha çok mühim!

* Bizlere bütün bu hakikatleri, gerçek Atatürk’ü, dindar Atatürk’ü, Ehl-i Beyt soyundan gelen Atatürk’ü tanıttığı, sevdirdiği için Prof. Dr. Haydar BAŞ Bey’e minnet ve şükran borçlu olduğumuzu hatırlatarak sözlerime son veriyorum.”

SELİM AYANOĞLU / AFYONKARAHİSAR