Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018

Atının ölümü son darbe oldu

Antalya’da geçtiğimiz aylarda faytona koşulan atı yolun ortasında ölen Atilla Ç., kendini iple asarak intihar etti. Çılğı’nın, atın ölümünün ardından psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi

30 Eylül 2017 Cumartesi 16:56
7 Okunma
Atının ölümü son darbe oldu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1187 Sokakta bulunan evde, biri engelli 2 çocuğuyla beraber yaşayan 46 yaşındaki Atilla Ç., dün saat 12.00 sıralarında evin bahçesinde bulunan dut ağacına iple kendini asarak intihar etti. Ç.’nin, kendini ağaca astığını gören komşuları hemen ağacın olduğu yere koştular. Komşulardan biri elindeki bıçakla hemen ipi keserek Ç.’yi yere indirdi. Durum, 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler 46 yaşındaki Atilla Ç.’nin yaşamını yitirdiğini belirleyerek olay yerinden ayrıldı. Olay yeri inceleme polisleri çalışmalarını tamamladıktan sonra Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayı gören komşuların ifadesini alırken, olay yeri inceleme ekipleri de Atilla Ç.’nin kendini dut ağacına asarken kullandığı ipi sökerek delil torbasının içine koydu.

46 yaşındaki Atilla Ç.’nin Antalya’da geçimini faytonculuk yaparak sağladığı öğrenildi. Ç.’nin, 1 Ağustos günü Kalekapısı'ndan aldığı 4 turisti gezdirdiği sırada faytona koşturduğu atı yorgunluk ve sıcak hava nedeni ile telef olmuştu. Bu durumun medyaya yansıması ve gelen tepkilerden sonra çalışma izni iptal edilirken, toplam bin 319 TL para cezası kesilmişti. Durumdan sonra psikolojisinin bozulduğu öğrenilen Atilla Ç., dün kendini asarak hayatına son verdi. Ç.'nin bir arkadaşına öldüğünde kendisini Zeytinköy mahallesinde toprağa verilmesini istediği öğrenildi. İHA

Anahtar Kelimeler:
IpAtFaytonAntalyaPsikolojik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim