Konya'da ATM'den para çeken bir kişi, bıçaklanarak gasp edildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, 2 Mart günü merkez Karatay ilçesi Şükran Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan ATM'den 800 lira çeken M.G., işlemini tamamladıktan sonra ATM'den ayrıldı. Bu sırada M.G.'yi takip eden Murat K. (33), "Dur polis" diyerek bağırdı. Bunun üzerine durarak geri dönen M.G., polis olduğunu düşündüğü Murat K.’ya yöneldiği esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Bir süre Murat K.'ya parasını vermemek için direnen M.G., ATM'den çektiği 800 lirayı Murat K.ya kaptırdı. Vücudunda küçük çaplarda kesikler oluşan ve darp edilen M.G., polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde bıçaklı gasp olayının güvenlik kamerasına yansıdığını belirleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Gaspçının gidebileceği yerleri araştıran polis, şüpheli Murat K.'yı bir otel odasında yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinini ilk ifadesinde maddi sıkıntıları olduğu için gasp yaptığını söylediği öne sürüldü. Murat K.'nın, ATM'den para çeken M.G.'yi gasp ettiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Murat K.'nın ATM'den para çeken M.G.'yı bir süre takip ettiği ve ardından durdurarak bıçak zoruyla gasp ettiği görülüyor. İHA
ATM'den para çeken şahsı bıçakladı
Konya'da ATM'den para çeken bir kişi, bıçaklanarak gasp edildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
10 Mart 2017 Cuma 15:34
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