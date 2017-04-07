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ATM fareleri yakayı ele verdi

ATM'lere yerleştirdikleri aparat sayesinde çok sayıda kişinin kart bilgilerini kopyalayarak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 10 kişiden 6'sı tutuklandı

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ATM fareleri yakayı ele verdi
İstanbul'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası'nda çok sayıda vatandaşın bilgisi dışında hesaplarından para çekilmesiyle ilgili çalışma başlattı. Para çekimi yapılan ATM'leri inceleyen ekipler, bir şebekenin ATM'lere kart kopyalama düzeneği yerleştirerek kart bilgilerini elde ettiğini belirledi. Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 10 kişi gözaltına aldı. 
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 15 kart kopyalama aparatı, 140 manyetik şeritli kart, kart basma makinası, POS cihazı, 13 bilgisayar, 15 cep telefonu ve lehim makinası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı. Şebekenin, 1 ayda kart bilgilerini kopyaladıkları 200 kişinin hesaplarından yaklaşık 300 bin lira çektiği belirlendi. AA
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İstanbulSiber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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