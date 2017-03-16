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Atölyede çıkan yangın 1 can aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ahşap atölyesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

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Atölyede çıkan yangın 1 can aldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ahşap atölyesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Kuşadası Sanayi Sitesi 4. Sokak'taki ahşap atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda ahşap malzemenin bulunduğu atölyedeki yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası atölyede yapılan incelemede, iş yerinin ikinci katında yanmış erkek cesedi bulundu. İş yeri sahibi Rasim P'nin ifadesi doğrultusunda, cesedin, atölyede çalışan ve geceleri burada kalan 36 yaşındaki İsmail Hakkı Ceylan'a ait olduğu belirtildi. AA
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