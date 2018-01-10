Ava giderken avlandılar 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayatının korunması amacıyla 2017 yılında 7/24 mesai yaptı.

Aydın il genelinde 2017 yılında kontrol edilen 2 bin 401 avcıdan 4915 sayılı Kara Avcılığı kanununa muhalefet ederek belgesiz, izinsiz, korunan alanlarda avlanan veya avlanma zamanı ve limitlerine uymayan 162 kişiye 208 bin 538 TL idari para cezası uygulandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Aydın İl Şube Müdürü Özcan Öselmiş, kurum olarak yaban hayatını korumak için gece gündüz ekiplerin görevi başında olduğunu ve sürekli denetimler yaptıklarını belirterek, herkesin çevreyi ve yaban hayatını korumasını istedi.

Ülkemizin kaynak değerlerinden birisi olan yaban hayatının korunmasının çok önemli olduğunu belirten Öselmiş, “Kurum olarak denetimlerin yanında soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk yaşayan yaban hayvanlarının yaşamlarını idame ettirebilmeleri için de çalışıyoruz.

Bu kapsamda 2017 yılında otçul hayvanlar için saman ve kuru ot, kanatlılar için buğday, arpa yırtıcı ve etçil hayvanlar için de sakatat ve et türleri hayvanların yaşam alanlarına bırakılıyor. Unutulmamalıdır ki; dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Aydın ilimiz sahip olduğu bu güzelliklerin önemli bir kısmını yaban hayatına borçludur” dedi.

İHA