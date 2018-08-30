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AVM'de satırlı saldırgan dehşeti

Gaziosmanpaşa'da bulunan ünlü bir alışveriş merkezinde satırlı saldırgan dehşeti yaşandı. İki kişinin yaralanmasına sebep olan satırlı saldırgan kısa sürede yakalanırken, satırın içeriye nasıl sokulduğu araştırılıyor

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:25
AVM'de satırlı saldırgan dehşeti

Alışveriş merkezine giren saldırgan dehşet saçtı. Olay geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa'da bulunan ünlü bir alışveriş merkezinde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir restoranda oturan bir kişiyle dışarıdan gelen bir başka kişi arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine restorana sonradan gelen şahıs yanında bulundurduğu satırı çıkarıp rastgele sallamaya ve tartıştığı kişiyi kovalamaya başladı. Bu kovalamaca sırasında satırın çevredeki vatandaşlara isabet etmesi sonucunda iki kişi yaralandı.

Saldırganın alışveriş merkezine satırla nasıl girdiği ve güvenlik noktalarını nasıl geçtiği konusunda çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 Saldırgan kısa sürede yakalandı

Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Başka suçlardan da aranmasının olduğu öğrenilen şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganın restoranda oturan kişinin yanına gelerek tartışmaya başladığı ve bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kavganın büyümesi üzerine saldırgan yanında getirdiği satırı çıkararak tartıştığı kişiyi kovalamaya başlıyor. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA

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