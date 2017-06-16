AVM otoparkından 40 bin liralık motoru çaldılar

Esenyurt 'ta hırsızlar bir AVM'nin otoparkından motosiklet çaldı. Olay 9 Haziran Cuma günü D-100 karayolu üzerinde bulunan bir AVM’nin otoparkında meydana geldi. Plakasız motosikletle AVM otoparkına gelen 2 hkeşif yaptı. 20 dakika sonra otoparka tekrar gelen hırsızlar gözlerine kestirdikleri yaklaşık 40 bin lira değerindeki motosikletin kilitlerini kırdı. Hırsızlardan biri geldikleri motora binerken, diğer hırsız çaldıkları motosiklete bindi. Hırsız motosikleti çalıştıramayınca diğer hırsız motoru ayağıyla ittirerek otoparktan çıkardı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Geldiğinde motosikletini yerinde göremediğini söyleyen Murat Baş, "Motosikletimi park ettim işlerimi halletmek için dışarı çıktım. Yaklaşık 4 saat sonra geldiğimde motorumu yerinde bulamadım. Kilitleri bir arabanın altında buldum. Polisi aradık. Güvenlik kamera görüntülerinde bir motor plakasız şekilde 20 dakika arayla AVM içerisine giriyor. İlk olarak keşif yapıyorlar. Daha sonra motorumun direksiyon kilidini kırıyorlar ve çelik halka kilidi kesiyorlar. Bir tanesi benim motoruma biniyor çalıştıramadıkları için arkasındaki ayağı ile ittiriyor. 2 güvenlik kulübesinden de geçip AVM’den çıkış yapıyorlar. Ohal durumu var plakasız bir motosikleti nasıl içeri sokuyorlar” dedi. Motosikleti çalınan Murat Baş alışveriş merkezi yönetiminden ve güvenlik şirketinden şikayetçi olurken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. İHA