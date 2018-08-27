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Avrasya Tüneli'nde kaza

Avrasya Tüneli'nin Anadolu yakası girişinde bariyerlere çarpan cip devrildi

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:58
Avrasya Tüneli'nde kaza

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tünelde kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, Avrasya Tüneli Acıbadem girişinde yaşandı. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmeye çalışan Ertan Kurt yönetimindeki TA 1158 plakalı cip, bariyerlere çarparak devrildi.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tünelde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu cip kaldırılarak çekiciye yüklendi. Kazanın ardından tünel trafiği de normale döndü.

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