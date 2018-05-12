Avukat liderliğinde suç örgütü

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat üzerine yaklaşık bir ay teknik ve fiziki takibe aldıkları suç örgütüne yönelik Korkuteli Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle operasyon düzenledi.

Operasyonda suç örgütü lideri avukat M.E.’nin 31 şahsa tefecilik yoluyla yaklaşık 400 bin lira civarında para verdiği ve karşılığında teminat adı altında yaklaşık 4 milyon lira civarında senet aldığı, müşteki şahısların borçlarını ödemesine rağmen teminat olarak aldığı senetleri kardeşi V.İ.E. adına ciro ederek icra takibi başlatıp tahsil yoluna gittiği belirlendi.

Polis, ayrıca olayla ilgili bazı vatandaşların aile düzeninin bozulduğu, evlerinin icra yoluyla satıldığı, eşinden ayrıldığı, hatta bir mağdur şahsın eşinin, bir mağdur şahsın oğlunun bunalıma girerek intihar ettiği, yine bu şekilde bazı mağdurların psikolojilerinin bozularak intihar girişimine teşebbüs ettiğini tespit etti.

Eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, suç örgütü lideri avukat M.E. ile V.İ.E., H.B., N.Ö. ve S.B.'yi 'tefecilik ve suç örgütü kurmak' suçlamasıyla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda müştekilere ait çok sayıda senet, borçlu ve alacaklıların kaydedildiği ajandalar ve suç unsuru olduğu değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.E., V.İ.E., H.B., N.Ö. ve S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA