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Ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, bu yıl ayçiçeği rekoltesinde Türkiye'nin adının tarihe rekorla geçeceğini söyledi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:53
Ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor

Yağışların ayçiçeği verimini olumlu yönde etkilediğini belirten Kaya, "Ayçiçeğinde verim dediğimiz olay, dekardaki bitki sayısı, bitkideki dane sayısı ve danenin ağırlığıdır. Yağışlar, ayçiçeğinin tam çiçeklenme ve süt olum devresine denk geldiği için bu sene kesinlikle yağ oranları yüksek olacak, verimler yüksek olacak. Buğday açısından çok kurak kötü geçen bir sezonu çiftçiler bu yıl ayçiçeği açısından rekor bir verimle kapatacak.

Çiftçinin yüzü ayçiçeğiyle gülecek" dedi. Türkiye'de son yıllarda ayçiçeği ekiminin artığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti: "2-3 yıl öncesine göre yüzde 25-30 oranında ayçiçeği ekim alanları arttı. Bununla aynı orantıda üretimimiz de arttı. Geçen yıl ayçiçeği üretimi ve veriminde son yılların rekoru yaşandı. Bu yıl kesinlikle Türkiye ayçiçeği üretimini rekor bir verimle kapatacak. Ayçiçeği yetişme evresinde güzel yağış aldı.

Ben hayatımda ilk kez bu kadar yağışlı bir temmuz ayı yaşadım ve yağışlar aralıklarla devam ediyor. Türkiye ayçiçeği ekiminde 600 bin hektarı aştı, bu çok özlenen bir rakamdı. Daha önce, Türkiye 1,5 milyon ton ayçiçeği üretmeli diye konuşuyorduk. Türkiye geçen yıl ayçiçeği üretiminde 1 milyon 800 bin tonlara ulaştı. Bu yıl inşallah 2 milyon ton üretime yaklaşacağız. Tarımda da 2023 hedefimiz Türkiye dışarıdan ayçiçeği yağı ithal etmesin diye 2 milyon ton üretim."

AA

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