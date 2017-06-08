Aydın'da feci kaza 3 ÖLÜ

Aydın 'ın Söke ilçesinde, aynı istikamete seyreden kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu su dolu kanala uçan araçta bulunan anne ve iki kızı hayatını kaybetti. Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Didim-Söke karayolu Doğanbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Didim'den Söke istikametine seyir halinde olan Ali A.’nin kullandığı 09 YH 056 plakalı kamyonet, önünde seyreden ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen Merve Yalçınkaya’nın (17) kullandığı 09 SE 991 plakalı otomobile sollama yapmaya çalıştığı esnada arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolun sağında bulunan su dolu kanala uçtu. Ters dönerek su dolu kanalının içine düşen araçta bulunan sürücü Merve Yalçınkaya ile annesi Hatice Yalçınkaya (40) ve kız kardeşi Zahide Aleyna Yalçınkaya (7) otomobilden çıkmayı başaramayınca olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ali A. ile aynı araçta bulunan Hüseyin A. ve Cennet A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalın içindeki araca ulaşan sağlık ekipleri anne ve kızlarının hayatlarını kaybettiğini belirledi. Aynı aileden 3 kişinin cansız bedenleri otomobilin su dolu kanaldan kurtarılmasıyla çıkartılabildi. Acı haberi alan baba Adnan Yalçınkaya ve ailenin yakınlarının gözyaşları yürekleri burktu. Cenazeler otopsi için Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İHA