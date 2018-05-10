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Aydın-Denizli yolunda feci kaza

Aydın-Denizli karayolunda aniden duran kamyona arkadan çarpan kamyonetin şoförü araçta sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:28
Aydın-Denizli yolunda feci kaza

Kaza, Aydın-Denizli karayolu Nazilli Jandarma kavşağında meydana geldi. Nazilli Belediyesi ekipleri refüjde ağaçlandırma çalışması yaptığı esnada Yaşar T. idaresindeki 09 T 5363 plakalı kamyon dubaları son anda fark etti. Ani fren yaparak duran kamyona Ahmet Tozgun idaresindeki 20 AT 573 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet Tozgun, şoför kabininde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden Tozgun’un cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkarttı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tozgun’un cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Yaşar T. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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