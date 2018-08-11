Aynı bölge yine yandı

Bursa'da 3 yıl önce yanıp kül olan ormanlık bölgede yine yangın çıktı. Uludağ’ı ve denizi gören bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü ve Çağrışan mahalleleri mevkiindeki nasıl çıktığı bilinmeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, köylülerde kovalarla ve küreklerle söndürmeye çalışıyor.

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangının söndürülmesi için çevre illerden helikopter ve uçak için yardım istendiğini belirtti. Çıkan yangın havanın rüzgârlı olması sebebi ile kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler de müdahale ediyor.

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akbey'den alınan bilgiye göre, yangının daha fazla büyümemesi ve alevlerin olabilecek en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için çevre illerden destek istendi. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Balıkesir ve Karabük söndürme çalışmalarına helikopter ile destek verirken, Ankara'dan da uçak istendiği öğrenildi.

İHA