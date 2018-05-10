Aynı traktör ikinci canı aldı

Kaza, ilçe merkezine 19 kilometre mesafede meydana geldi. Fikrican Büyüker (19) idaresindeki 52 EN 540 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Büyüker’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Büyüker’in cesedi Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından ceset, ailesine teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden Fikrican Büyüker’in cenazesi, Yukarı Isırganlı Mahallesi’nde defnedildi. Büyüker’in kazada hayatını kaybettiği 52 EN 540 plakalı traktörle babası Hasan Büyüker’in de 2 yıl önce Yukarıısrganlı Mahallesi’nde yaptığı kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.