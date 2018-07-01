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Aynı yerde yeni bir facia yaşanıyordu

Denizli’den Marmaris’e günübirlik tatil için giden tekstil işçileri Muğla Marmaris karayolu Sakartepe rampasında kaza yaptı. Kazada 6’sı çocuk 20 kişi yaralandı. Geçtiğimiz yıl aynı yerde meydana gelen kazada da 23 kişi hayatını kabetmişti

01 Temmuz 2018 Pazar 16:41
Aynı yerde yeni bir facia yaşanıyordu

Denizli’deki bir tekstil firması çalışanları günübirlik tatil için Marmaris’e giderken Sakartepe rampasında aracın frenini patlaması sonucu kaza yaptı. Kazada 6’sı çocuk 20 kişi yaralandı. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma, Köyceğiz ve Marmaris Devlet Hastaneleri ile özel bir hastanede tedavi altına alındı. Denizli’deki bir tekstil firması çalışanları sabahın erken saatlerinde Göksel Arslan (41) yönetimindeki 20 V 0032 plakalı midibüs ile yola çıktı.

Şoför ile birlikte 22 kişinin bulunduğu midibüs, Sakartepe rampası acil kaçış rampasına bir kilometre kala freni patladı. Şoför Arslan, aracı durdurmak ve yavaşlatmak için önce ortadaki beton bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle ters yöne dönerek yolun sağındaki trafik işaret direğine çarparak yan yatmış vaziyette durabildi.

Yaralılar yola saçıldı

112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis, trafik ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan ve isimleri belirlenen Fatma, Cemal Meriç ve Ali Özyurtlu Marmaris Devlet Hastanesine, Ahmet, Aycan ve Hatice Savaş Köyceğiz Devlet Hastanesine, Melek Arıkan, Hilal Arıkan, Hacer Arıkan, Hanım Arıkan, Yağmur Arslan, Tuana Yıldız, Veli Efe Aksay, Sait Aksoy, Mehmet Akif Aksoy, Meryem Aslan ve Ayşe İlal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Geçtiğimiz yıl aynı yerde 23 kişi ölmüştü

Tekstil işçilerinin tatile çıktığı midibüsün şoförü ve ön koltukta oturan yolcunun kazayı yara almadan attıkları öğrenilirken, aracı kullanan şoförün tekstil fabrikasında dokuma ustası olarak çalıştığı öğrenildi.

Kazada Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralılardan birisinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan Sakartepe rampasında geçtiğimiz yıl Anneler Günü etkinliği için İzmir Buca'dan Marmaris'e seyir halinde olan otobüs kazasında 23 kişi hayatını kabetmişti.
İHA

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