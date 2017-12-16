Aynı yöntemle akıl almaz dolandırıcılık

Beş farklı ilde dolandırıcıların aynı yöntemle oyununa gelen 5 kişinin aynı anda cep telefonları bloke oldu. Aynı bankada hesapları bulunan bu kişilerin kredi kartı limitleri aynı gün yükseltilip kart bilgileriyle sanal alışveriş sitesinden habersizce binlerce liralık alışveriş yapıldı.

Aralarında savcı şoförü, İngilizce öğretmeni ve işçilerin bulunduğu 5 mağdur mağduriyetlerini ispatlayabilmek için hukuk mücadelesi başlattı. Birbirlerini hiç görmedikleri halde Whatsapp'ta, "Mağdurlar Kulübü" ismini verdikleri gruptan görüşüp bilgi paylaşımında bulunan üyelerden kimisi banka borcunu ödemek için arabasını sattı, kimisi çocuğunun ameliyat parasını bankaya verdi, kimisi çocuğunu üniversiteye gönderemedi.

Telefon hattını iptal ettiler

5 ili kapsayan dolandırıcılık olayı, Bursa’dan Mesut K., Nevşehir’den Ercan A., Mardin’den Murat K., Van’dan Cesim A. ve İzmir’den Veysel Y.’nin 31 Ağustos 2017 tarihinde aynı anda sim kartlarının bloke olmasıyla başladı.

İddiaya göre 5 kişiye ait sahte kimliklere kendi fotoğraflarını yapıştıran dolandırıcılar, GSM bayilerine gidip mevcut sim kartları, kaybettim bahanesiyle kapattırıp yerine yeni sim kartlar çıkardı. Birbirinden habersiz 5 mağdurun telefonları kapanırken boş durmayan dolandırıcılık çetesi bu telefonlardan 5 kişinin de müşterisi olduğu aynı bankayı arayarak kredi kartları limitlerini arttırdı.

Sanal alışveriş sitesi üzerinden bir firmadan 84 adet çamaşır makinesi ile 42 adet bilgisayar karşılığı 112 bin 800 liralık alışveriş yapan şebeke ödemeyi bu beş kişinin kredi kartlarından 9 taksitle yaptı.

Hepsi aynı banka ile çalışıyordu

İddiaya göre dolandırıcılar çıkardıkları yedek hatlarla, söz konusu kişilerin çalıştığı banka ile temasa geçtiler. Tamamı aynı bankadan yapılan işlemlerde dolandırıcılar kendilerini, gerçek hesap sahibi olarak tanıttı.

Bazı kişilerin vadeli hesapları bozuldu bazı kişilerin bankadaki 'esnek hesap' adı verilen hesabında bulunan paraları kredi kartına aktarılarak limit oluşturuldu ve bu sayede alışveriş yapıldı. Yapılan tüm alışverişleri de, çok sayıda sanal mağazanın içinde bulunduğu bir site üzerinden yapıldı.

Kredi kartından 20 bin TL’lik alışveriş yapılan evli 3 çocuk babası Mesut K., yapılan işlemlerin profesyonel kişilerce gerçekleştirildiği düşüncesinde.

Mağdurlar Kulübü’nü kurdular

Olayın ardından sosyal medyada bilgi toplarken aynı olayla ilgili 4 kişinin daha mağdur olduğunu öğrenip WhatSapp üzerinden bu kişilerle görüşmeye başladığını anlatan Mesut K., "Buradan birbirimizle evrakları paylaştık. Arkadaşların bazıları paralarının bir kısmını geri alırken, ben de dahil bir kısmımız ise halen mağdur durumda" dedi.

Mesut K.’nın telefonla ulaştığı Van’da öğretmenlik yapan Cesim A. ise hesabından 36 bin liralık alışveriş yapıldığını söyledi. A., “Hesabımda biriken bir miktar param vardı. Vadeli hesapta bulunuyordu. Bu hesabımı da bozmuşlar ve harcama yapılmış. O para ile kızımı üniversiteye gönderecektim. Ancak durum böyle olunca okul kaydını yapamadım” şeklinde konuştu.

İHA