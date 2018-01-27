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Azez'de sığınmacı hazırlığı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı sonrası muhtemel göç hareketiyle ilgili hazırlık yapıldığını açıkladı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:52
Azez'de sığınmacı hazırlığı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı sonrası muhtemel göç hareketiyle ilgili hazırlıkların daha önce yapıldığını belirterek, muhtemel bir göç hareketinde hangi noktaların içeride kullanabileceğini incelemek için çalışmalarda bulunduklarını ifade etti.

Güllüoğlu, "İlk olarak göçün Azez tarafına, Fırat Kalkanı bölgesine doğru olabileceğini tahmin ediyoruz. Burada da gelecek olan farklı sayılara göre, 3-4 ayrı noktada yerler belirledik. Her biri birbirinden farklı kapasitelerde" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AzezSığınmacıSuriyeTürkiyeAFAD
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