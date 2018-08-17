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Baba ile oğlu baraj gölünde boğuldu

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde baba ve oğlu balık tutmak için gittikleri baraj gölünde boğuldu

17 Ağustos 2018 Cuma 17:19
Baba ile oğlu baraj gölünde boğuldu

Olay, önceki gece Hilvan ilçesine bağlı Akçaören kırsal mahallesinde meydana geldi. Fakri Kıran (45), oğlu Erkan Kıran (10) ile birlikte perşembe günü öğle saatlerinde balık avlamak için Atatürk Baraj gölü kıyısına gitti. Akşam saatlerine doğru yakınları, baba ve oğluna cep telefonuyla ulaşmayınca bölgeye gitti. Yakınları, baraj gölü kıyısında Fakri ve oğlu Erkan Kıran’a ait elbise ve balık malzemelerini buldu. Durumu güvenlik güçlerine bildiren yakınları yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Dalgıç Polislerinin yaptığı aramalarda, baba ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Fakri Kıran ve oğlu Erkan’ın cesetleri, yapılan incelemenin otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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