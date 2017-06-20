Baba oğul, baba oğlu öldürdü Adana'da yeni ev satın alan bir kişi komşusunun çektiği duvarın 1.5 metre kendi arsasına girdiğini ileri sürünce çıkan kavgada, baba ve oğul öldürüldü. Baba ve oğlunu öldürdüğü ileri sürülen baba oğul ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı

20 Haziran 2017 Salı 14:13 Bu haber kez okundu.