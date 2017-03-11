Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Baba-oğul soba kurbanı oldu

Gaziantep İslahiye’de aynı aileden 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Baba-oğul hayatını kaybederken, anne oğul ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Bu haber kez okundu.

Baba-oğul soba kurbanı oldu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aynı aileden 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Baba oğul, hayatını kaybederken, anne oğul ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
İslahiye Beyler Mahallesi Eski Maraş Caddesi 257 no’lu sokak ikamet eden Mustafa Bıldırcın'ın işe gelmemesi üzerine haber verilen babası Mehmet Sait Bıldırcın, oğlunun evine giderek, yedek anahtarla kapıyı açtı. Oğlu Mustafa Bıldırcın, gelini Ayşe, torunları Sait(2), Eyüp'ün (1) baygın halde buldu. Çağrılan 112 ekipleri tarafından anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Mustafa Bıldırcın'ın ise öldüğü belirlendi. Daha sonra hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sait de hayatını kaybetti. Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen anne Ayşe ile 1 yaşındaki Eyüp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Baba, oğlun ise cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 
Olayda yaşamını yitiren baba Mustafa Bıldırcın'ın Suriyeli mültecilerin konaklağı 1 Nolu çadır kentte çalıştığı öğrenilirken, yoğun bakımdaki eşi ve oğlunun ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
GaziantepGaziantep Adli Tıp Kurumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100