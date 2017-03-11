Baba-oğul soba kurbanı oldu

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde aynı aileden 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Baba oğul, hayatını kaybederken, anne oğul ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

İslahiye Beyler Mahallesi Eski Maraş Caddesi 257 no’lu sokak ikamet eden Mustafa Bıldırcın'ın işe gelmemesi üzerine haber verilen babası Mehmet Sait Bıldırcın, oğlunun evine giderek, yedek anahtarla kapıyı açtı. Oğlu Mustafa Bıldırcın, gelini Ayşe, torunları Sait(2), Eyüp'ün (1) baygın halde buldu. Çağrılan 112 ekipleri tarafından anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Mustafa Bıldırcın'ın ise öldüğü belirlendi. Daha sonra hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sait de hayatını kaybetti. Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen anne Ayşe ile 1 yaşındaki Eyüp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Baba, oğlun ise cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.