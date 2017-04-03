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Baba ve 3 oğlu cinayetten gözaltına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 43 yaşındaki A.Ö., komşuları tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

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Baba ve 3 oğlu cinayetten gözaltına alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 43 yaşındaki A.Ö., komşuları tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. TOKİ Demokrasi Mahallesi 2227. Sokak'ta meydana gelen olayda A.Ö. (43) ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma M.A.'nın yakınlarının da dahil olmasıyla daha da büyüdü. Olayda A.Ö., 8 yerinden bıçaklandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili M.A. ve oğulları A.A, E.,A ile İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. İHA
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