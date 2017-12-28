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Baba ve 3 oğlu yanarak öldü

Konya'nın Ilgın ilçesinde feci bir olay yaşandı. Evde çıkan yangında baba ve 3 oğlu öldü, dumandan etkilenen anne ile 5 yaşındaki oğlu hastanede tedavi altına alındı

28 Aralık 2017 Perşembe 17:02
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Baba ve 3 oğlu yanarak öldü

Konya’nın Ilgın ilçesinde iki katlı evin giriş katında çıkan yangında, baba ile 3 oğlu hayatını kaybetti. Yangında 5 yaşındaki oğluyla son anda dışarıya çıkan ve dumandan etkilenen anne çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Ilıca Mahallesinde ikamet eden Cafer Salır’a (36) ait iki katlı evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevleri fark eden anne Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can’ı alarak dışarıya çıktı.

Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, baba Cafer Salır, ikiz çocukları Muhammet (13) ve Ali (13) ile Celalettin Salır’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yapılan incelemelerin ardından baba ve 3 oğlunun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen Salır ailesinin yakınları gözyaşı döktü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
HastaneDumanEvIlgınKonya
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