Babanın kalbi dayanmadı

Kocaeli’de eşinin arkadaşı tarafından öldürülen Hacer Çetindağ’ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen duruşma sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sanık Erdal Kaya, yerel mahkeme tarafından “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse çaptırılmıştı.

İstinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını onadı. Kararı duyan Hacer Çetindağ’ın babası Şaban Deniz kalp krizi geçirdi. Deniz’e ilk müdahaleyi güvenlik personelleri ve adliyenin sağlık personelleri yaptı. Yaklaşık yarım saat sonra adliyeye gelen ambulans ekipleri babaya müdahale etti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan baba Şaban Deniz, ambulansa alındı. Ölüm haberini duyan yakınları adliye önünde sinir krizi geçirdi.

İHA