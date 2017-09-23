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Babasını av tüfeği ile öldürdü

Gaziantep’te 20 yaşındaki genç tartıştığı babasını av tüfeği ile vurarak öldürdü

23 Eylül 2017 Cumartesi 16:00
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Babasını av tüfeği ile öldürdü

Olay önceki gün Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde yaşandı. Askere gidecek olan 20 yaşında İ.K. ve babası Muzaffer K. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile evde bulunan av tüfeğini alan İ.K. babasına ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan baba Muzaffer K. çağrılan ambulansla Şehikamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan Muzaffer K. gece saatlerinde yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Babanın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, oğlu İ.K. (20) ise polise teslim oldu.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepGençöldürmek
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