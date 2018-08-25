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Babasının silahıyla kazara kendini vurdu

Diyarbakır’da 15 yaşındaki bir çocuk, babasının silahını tuvalette kurcalarken kazara kendini vurdu

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:53
Babasının silahıyla kazara kendini vurdu

Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan eski Mardin yolu üzerindeki bir evde yaşandı. Kurban Bayramı dolayısıyla getirilen kurbanlıklara bakmak için evde kalan 15 yaşındaki bir genç, sabah saatlerinde babasının silahını alarak bahçede bulunan tuvalete gitti.

Burada silahı kurcalayan genç, silahın ateş alması sonucu kendini yaraladı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, eve gidince gencin kanlar içinde yerde kaldığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Bölgeye gelen güvenlik güçleri, görgü tanıklarının ifadesini dinledi. Olay yeri inceleme ekipleri de olayın yaşandığı yerde delil toplama çalışması yaptı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
İHA

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