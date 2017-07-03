Babaya meydan dayağı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden aile arasında çıkan kavgada baba ağır yaralandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evlerinde ikamet eden 6 kişilik aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada aile bireyleri, baba 57 yaşındaki Mehmet A.’ya yumruk ve sopalarla saldırdı. 5 aile bireyinin sopa ve tekme tokat darbelerine maruz kalan baba kanlar içinde kaldı. Sokağa taşan kavgayı mahalle sakinleri ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, babayı aile bireylerinin elinden güçlükle aldı. Kavga sonucunda ağır yaralanan Mehmet A., olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kafasına aldığı darbeler sonucunda ağır yaralanan baba müşahede altına alındı.