Baca temizlerken çatıdan düştü

Olay, merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Hocahasan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Sabah saatlerinde 4 katlı binanın bacasını temizlemek için çatıya çıkan Ö.F.G. (17) havalandırma boşluğu üzerindeki cama bastı.

Bu sırada camın kırılması sonucu Ö.F.G. yaklaşık 13 metre yükseklikten zemin kata düştü. Düşme sesini duyan apartmandaki vatandaşlar zemin katı kontrol ettiği sırada düşen genci fark etti ve durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Ö.F.G, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Ö.F.G’nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Öte yandan, 17 yaşındaki Ö.F.G'nin yaz tatili ve boş zamanlarında harçlığını çıkartmak için çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA